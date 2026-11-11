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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 21:26

Hyva apresenta soluções para caminhões elétricos na Fenatran 2026

A empresa leva á feira soluções em áreas como eletrificação, digitalização e sustentabilidade

A empresa leva á feira soluções em áreas como eletrificação, digitalização e sustentabilidade

Hyva do Brasil/Divulgação/JC
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A Hyva do Brasil participa da Fenatran 2026 no São Paulo Expo apresentando tecnologias voltadas à evolução do transporte rodoviário de cargas. Entre os destaques estão soluções para caminhões elétricos e a gás, sistemas inteligentes de gestão de frotas e equipamentos hidráulicos de alta performance.

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