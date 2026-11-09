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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 17:02

Brasil ganha Raio do Dia no início da COP31 por mapas climáticos

País foi reconhecido pela entrega de orientações para reverter desmatamento e para transição para fim dos combustíveis fósseis

País foi reconhecido pela entrega de orientações para reverter desmatamento e para transição para fim dos combustíveis fósseis

Ozan KOSE/AFP/JC
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Agências
O Brasil iniciou a COP31 (Conferência de Clima da ONU), em Antália, na Turquia, sendo celebrado. O país ganhou o prêmio Raio do Dia pela entrega de mapas com orientações para reverter o desmatamento e para uma transição para o fim dos combustíveis fósseis.
O prêmio concedido nesta segunda-feira (9) aponta um "bem-vindo raio de sol proveniente do Brasil". A CAN (Climate Action Network-International), rede com mais de mil ONGs, é responsável pela premiação.

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