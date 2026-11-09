Por que a Defesa Civil Nacional está recomendando armazenar alimentos e kit de emergência?

Uma publicação da Defesa Civil Nacional sobre a montagem de kits de emergência para situações de desastre ganhou repercussão nas redes sociais e provocou questionamentos sobre os motivos da orientação. O órgão recomenda que as famílias mantenham água, alimentos, medicamentos e outros itens essenciais para um período de até 72 horas, diante da possibilidade de que ocorrências de grande proporção dificultem o acesso das equipes de socorro a determinadas localidades.

A repercussão levou a própria Defesa Civil e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a esclarecer as motivações da publicação. De acordo com o comunicado, a recomendação tem caráter preventivo e não indica a previsão de algum desastre ou situação extraordinária no País.

A justificativa é que, em ocorrências como enchentes, deslizamentos e tempestades severas, estradas podem ficar bloqueadas e serviços essenciais, comprometidos. A reserva permite que os moradores tenham condições de atender às necessidades básicas enquanto aguardam a chegada do socorro e a normalização dos serviços.

Por que a recomendação prevê 72 horas?

O período de três dias é uma referência para que as famílias tenham condições de se manter de forma independente durante as primeiras etapas de uma emergência. Em desastres de grandes proporções, a dimensão dos danos e as dificuldades de acesso podem comprometer temporariamente a capacidade de atendimento das equipes de resposta.

A recomendação também está alinhada a práticas internacionais de preparação para emergências. A ideia é que a população não dependa exclusivamente da assistência imediata do poder público para ter acesso a água, alimentação e medicamentos enquanto as equipes trabalham no resgate de pessoas e no restabelecimento dos serviços.

"Falar de kit de emergência não é sinal de perigo, é sinal de que prevenir faz parte da rotina", afirmou a Defesa Civil.

O kit deve ser organizado de acordo com a quantidade de moradores e as necessidades específicas de cada família. O órgão recomenda que os materiais fiquem reunidos em uma mochila ou em outro recipiente de fácil acesso, para que possam ser transportados rapidamente caso seja necessário deixar a residência.

Algum desastre está previsto?

Em esclarecimento publicado no sábado, 7, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional afirmou que a orientação não está relacionada a nenhum alerta nacional ou previsão de interrupção generalizada dos serviços públicos e do abastecimento.

Segundo a pasta, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil divulga regularmente conteúdos de autoproteção para diferentes situações de emergência. A recomendação sobre o kit, inclusive, já havia aparecido em publicações anteriores, nos dias 16 e 29 de março e em 3 de abril deste ano.

A própria Defesa Civil respondeu a questionamentos nos comentários da publicação original. O órgão afirmou que se tratava apenas de um conteúdo sobre prevenção e brincou com as especulações sobre uma possível ameaça: "Não existe nada de misterioso no ar ou alguma invasão alienígena".

No domingo, 8, o Ministério voltou a abordar o assunto em uma publicação com a pergunta "Kit de emergência? Será o fim do mundo?". Na mensagem, reforçou que a preparação não representa um sinal de perigo, mas uma forma de incorporar a prevenção à rotina.

A repercussão ocorreu em meio ao monitoramento de condições meteorológicas adversas na Região Sul. Santa Catarina e Rio Grande do Sul registraram tempestades e tornados, e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para eventos climáticos extremos na região. O governo, porém, não estabeleceu relação entre esses episódios e a recomendação geral para organizar o kit.

O que deve ter no kit de emergência?

A orientação da Defesa Civil é reunir produtos suficientes para atender às necessidades básicas dos moradores durante três dias. A lista deve ser adaptada à composição da família, incluindo crianças, idosos, pessoas que utilizam medicamentos contínuos e animais de estimação.

Entre os itens recomendados estão:

Água potável: dois litros por pessoa por dia, totalizando seis litros para cada morador em 72 horas ;

para cada morador em ; Alimentos não perecíveis: enlatados, frutas secas, barras de cereais e biscoitos;

Medicamentos: remédios de uso contínuo, cópias de receitas médicas e materiais de primeiros socorros;

Higiene pessoal: sabonete, escova e creme dental, papel higiênico e absorventes;

Utensílios: pratos, copos, talheres, abridor de latas, papel-toalha e sabão;

Iluminação e comunicação: lanterna, pilhas extras, rádio AM/FM e carregador portátil para celular;

Documentos: cópias de documentos pessoais, contatos importantes e dinheiro em espécie, protegidos em embalagem impermeável;

Roupas: mudas de roupa e calçados confortáveis.

Também é necessário considerar itens específicos para bebês, crianças e pessoas com necessidades especiais. Quem tem animais de estimação deve incluir água, ração e produtos de cuidado dos bichos.

A Defesa Civil recomenda que os materiais sejam mantidos em local de fácil acesso e revisados a cada seis meses, para verificar as condições de armazenamento e os prazos de validade dos produtos. A população também deve acompanhar os alertas e as orientações específicas das defesas civis estaduais e municipais.