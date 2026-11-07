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Publicada em 07 de Novembro de 2026 às 12:01

Papa reúne milhares de fiéis em 1ª missa no Uruguai

Papa Leão 14 realizou missa neste sábado (7) em Paysandú

Papa Leão 14 realizou missa neste sábado (7) em Paysandú

EITAN ABRAMOVICH
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Agências
O papa Leão 14 reuniu milhares de fiéis neste sábado (7) em Paysandú, cidade uruguaia próxima à fronteira com a Argentina, na celebração da primeira missa de sua viagem pela América Latina. O pontífice desembarcou no país na sexta (6), em Montevidéu, onde foi recebido pelo presidente Yamandú Orsi e discursou na Praça da Independência.
O giro inclui ainda Argentina e Peru, país onde o papa viveu por quase 20 anos. A última visita papal ao Uruguai havia sido em 1988, quando João Paulo 2º liderava a Igreja Católica. Trata-se, portanto, da primeira missa conduzida por um pontífice no país em quase 40 anos, celebrada por Leão 14 em espanhol.

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