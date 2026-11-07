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Publicada em 07 de Novembro de 2026 às 10:10

Sábado começa com alerta para temporais e ventos acima de 100 km/h no Rio Grande do Sul

Inmet prevê chuva intensa, granizo e risco de estragos em diferentes regiões do Estado

Inmet prevê chuva intensa, granizo e risco de estragos em diferentes regiões do Estado

Pedro Piegas/PMPA/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
O Rio Grande do Sul amanheceu neste sábado (7) sob alerta para uma nova rodada de temporais, com risco de chuva intensa, granizo e vendavais. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso vermelho, de grande perigo, para municípios do Norte e Noroeste gaúcho, onde as rajadas de vento podem superar os 100 km/h. A previsão preocupa especialmente porque o Estado ainda contabiliza os estragos provocados pelas tempestades registradas ao longo da semana.

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