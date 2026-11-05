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CapaGeralSaúde

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 17:03

Ministério da Saúde autoriza compra de 20 mil doses de vacina contra Mpox

Apesar do baixo número de casos no cenário nacional, alguns estados têm registrado aumento nas infecções

Apesar do baixo número de casos no cenário nacional, alguns estados têm registrado aumento nas infecções

Cristine Rochol/PMPA/JC
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Agências
O Ministério da Saúde autorizou a compra de até 20 mil doses da vacina contra a Mpox, por meio da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), para reforçar os estoques do SUS (Sistema Único de Saúde).
Segundo a pasta, a aquisição tem caráter preventivo e busca garantir a disponibilidade do imunizante diante de possíveis mudanças no cenário epidemiológico.

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