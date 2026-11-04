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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 20:08

Ministério da Saúde projeta alta da dengue em 2027 e quer voltar a usar vacina do Butantan

Ministério da Saúde diz aguardar resultado de análises sobre segurança da vacina do Instituto Butantan

Ministério da Saúde diz aguardar resultado de análises sobre segurança da vacina do Instituto Butantan

Cristine Rochol/Prefeitura de Porto Alegre/Divulgação/JC
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Agências
O Ministério da Saúde projeta que o impacto do El Niño sobre o clima deve elevar, em 2027, os casos de arboviroses como dengue e chikungunya.
O ministro Alexandre Padilha (PT) também afirma que deseja retomar a aplicação da vacina contra a dengue fabricada pelo Instituto Butantan, que teve uso suspenso em junho após registros de reações adversas severas.

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