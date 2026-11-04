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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 12:23

Caneta emagrecedora em pílula: Anvisa aprova versão em comprimido do Wegovy

Expectativa é que o comprimido esteja disponível nas farmácias nos próximos trimestres

Expectativa é que o comprimido esteja disponível nas farmácias nos próximos trimestres

Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou, nesta quarta-feira (4), o registro da via oral do medicamento Wegovy (semaglutida), da Novo Nordisk. O pedido foi submetido à agência em 30 de janeiro de 2026. O produto estava disponível no Brasil apenas na forma de caneta emagrecedora.
Segundo a farmacêutica, a expectativa é que o comprimido esteja disponível nas farmácias brasileiras nos próximos trimestres. Ainda não há previsão de preço.

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