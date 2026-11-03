Cinco milhões de candidatos farão às provas do Enem no próximo domingo

Mais de 5 milhões de candidatos farão no domingo (8) o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A primeira parte do exame nacional será composta por questões de múltipla escolha das áreas de linguagens e ciências humanas, além da redação.
A abertura dos portões está prevista para 12h. O fechamento dos portões será a partir das 13h. O início das provas acontece a partir das 13h30min. Já no segundo dia, a prova será composta por questões das áreas de matemática e ciências da natureza.
Segundo o Inep, órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pela organização do Enem, os participantes deverão apresentar um documento oficial com foto, que pode ser digital ou físico. Entre os documentos aceitos estão: a carteira de identidade nacional ou digital; RG e CNH (carteira de motorista), CNH digital, carteira de trabalho, passaporte e e-título (título de eleitor).
O MEC informa que não serão aceitos prints, fotos ou capturas de tela do documento oficial. Isso significa que só será possível apresentar documentos digitais a partir do respectivo aplicativo digital do documento. Em casos de perda ou roubo do documento, o boletim de ocorrência não será aceito no portão do local de prova como justificativa. O candidato deverá apresentar uma versão do documento oficial com foto digital.
Além do documento com foto, o participante do Enem deve levar caneta esferográfica de tinta preta de material transparente e o cartão de confirmação de inscrição. Com o cartão, o candidato terá as informações necessárias para realizar a prova, como o local de prova, sala e dados pessoais.