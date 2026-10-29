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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 20:20

92% das redes de ensino reduzem desigualdade racial e socioeconômica no aprendizado

Monitoramento de redução de desigualdades faz parte das regras de distribuição do Fundeb

Monitoramento de redução de desigualdades faz parte das regras de distribuição do Fundeb

Tomaz Silva/Agência Brasil/JC
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Agências
As redes de ensino do país tiveram um avanço inédito na redução de desigualdades raciais e socioeconômicas no aprendizado: 92% das redes do país registraram alta de desempenho de alunos pobres, negros e indígenas, na comparação dos indicadores de 2023 e 2025, que contemplam a atual gestão Lula (PT). O percentual de redes que havia registrado essa melhora no período anterior foi de 66%.
Esse monitoramento sobre redução de desigualdades faz parte das regras de distribuição do Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação básica. Significa que mais redes irão se habilitar para ter acesso, em 2027, a uma parcela do fundo destinada a quem melhorou resultados - o governo estima que essa parcela por resultados será de R$ 8,1 bilhões no ano que vem.

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