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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 12:35

Anvisa aprova 5 novas canetas para diabetes e obesidade; total chega a 19 em 2026

Algumas anfetaminas proibidas no Brasil podem vir nessas medicações

Algumas anfetaminas proibidas no Brasil podem vir nessas medicações

Caroline Morais/Ministério da Saúde/Divulgação/JC
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Agências
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta quinta-feira (29) o registro de cinco novas canetas emagrecedoras à base de liraglutida e semaglutida, medicamentos utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. Com as novas autorizações, o número de canetas aprovadas pela agência somente neste ano chega a 19: 12 de semaglutida, seis de liraglutida e uma nova versão de Mounjaro (tirzepatida).
Entre as novidades estão Aribet (liraglutida), Sevema (semaglutida) e Embeltah (semaglutida), indicadas para diabetes, e as canetas Lyrza (liraglutida) e Wylovol (liraglutida), para o tratamento da obesidade em conjunto com mudanças na alimentação e prática de exercícios físicos.

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