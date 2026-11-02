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CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 14:29

Com baixa popularidade, Trump pode perder maioria no Congresso

Inflação e custos de vida desenham cenário eleitoral desafiador para republicanos

Inflação e custos de vida desenham cenário eleitoral desafiador para republicanos

Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
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Agências
Com a votação antecipada em curso nos Estados Unidos, as eleições de meio de mandato chegam à reta final sob um clima de ansiedade em eleitores que já foram às urnas. Muitos descrevem a sensação de que "a América que conheciam está sumindo" e citam desde a percepção de "ilegalidade" entre políticos até a influência de bilionários - e, sobretudo, o impacto do custo de vida, com a gasolina no centro das queixas.

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