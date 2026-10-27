Trump diz que vai respeitar resultados de eleições dos EUA 'se forem honestos'

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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 14:04
O americano reforçou que, se o Partido Republicano perder o controle do Congresso vai trabalhar com os adversários, mas alertou que tem "forte" poder de vetoSMIALOWSKI/AFP/JC