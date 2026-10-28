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CapaGeralPrevidência

Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 20:08

INSS alerta segurados sobre golpe de falso concurso com inscrições inexistentes

Golpistas enviam e-mails sobre inscrições para concursos que não existem para coletar taxas de inscrição falsas

Golpistas enviam e-mails sobre inscrições para concursos que não existem para coletar taxas de inscrição falsas

Freepik/Reprodução/JC
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Agências
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está fazendo um alerta contra o golpe do falso concurso. Segundo o órgão, golpistas têm enviado mensagens informando sobre inscrições que não existem.
Em uma das mensagens enviadas por e-mail ao próprio INSS, a informação é de que a inscrição foi realizada por meio da plataforma Gov.br. "E alguns teriam recebido inclusive informação de suposto local para realização da prova", diz nota do instituto.

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