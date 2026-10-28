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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 17:53

STJ retoma em 3 de novembro análise de recursos sobre penas do caso Kiss

A decisão da Sexta Turma poderá alterar as penas estabelecidas pelo TJRS, conforme o resultado da análise de recursos

A decisão da Sexta Turma poderá alterar as penas estabelecidas pelo TJRS, conforme o resultado da análise de recursos

JEFFERSON BERNARDES/AFP/JC
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Laura Richa
Laura Richa
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), retoma no dia 3 de novembro o julgamento dos recursos relacionados às penas dos quatro condenados no caso do incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria. A discussão envolve o tempo de prisão estabelecido para os condenados, após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) reduzir as penas em agosto de 2025.

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