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CapaGeralSaúde

Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 17:20

Pesquisadores estudam pílula anticoncepcional masculina que pode bloquear espermatozoides por até 8 horas

Ideia é que pílula seja tomada cerca de 30 minutos antes da relação sexual

Ideia é que pílula seja tomada cerca de 30 minutos antes da relação sexual

freepik.com/divulga??o/jc
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Agências
Pesquisadores dos Estados Unidos estudam uma pílula anticoncepcional masculina. Ainda em fase de testes em animais, o medicamento deve ser avaliado em humanos em menos de dois anos, segundo os envolvidos no estudo.
A pílula poderá ser tomada cerca de 30 minutos antes da relação sexual e ter efeito por seis a oito horas. Ela busca bloquear temporariamente a mobilidade dos espermatozoides no sistema reprodutor feminino e impedir a fecundação. A proposta é que, após o período de ação do medicamento, a fertilidade volte ao normal.

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