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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 15:28

Fim da escala 6x1 nos hospitais preocupa entidades, que veem serviços ameaçados

Enfermeiros e técnicos de enfermagem serão mais contemplados que médicos

Enfermeiros e técnicos de enfermagem serão mais contemplados que médicos

Marcelo Camargo/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Após a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que dá fim à escala 6x1, dezembro é o mês da mudança, a partir do dia 16, com a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 42 horas semanais e a obrigação de garantir dois dias de descanso ao trabalhador. Serão dois meses para as empresas se prepararem e, em alguns casos, as mudanças podem ser até mais complexas. Nos hospitais, entidades afirmam que o setor será um dos mais afetados, ainda que a situação dos médicos não deva passar por grandes reviravoltas.

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