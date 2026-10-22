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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 20:40

Anvisa restringe uso compassivo da polilaminina e rebate críticas de Tatiana Coelho de Sampaio

A Anvisa afirma que a decisão foi tomada após uma reavaliação dos riscos

A Anvisa afirma que a decisão foi tomada após uma reavaliação dos riscos

Rafa Neddermeyer/Divulgação/JC
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Agências
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) decidiu impor restrições ao uso compassivo da polilaminina e passou a adotar os mesmos critérios previstos no estudo clínico de fase 1 da substância experimental. Com isso, o acesso ficou restrito a pacientes com lesões na medula espinhal sofridas em até 72 horas e localizadas na região torácica da coluna, entre as vértebras T2 e T10.
• LEIA TAMBÉM: Critérios da Anvisa para uso compassivo de polilaminina

Antes, as autorizações abrangiam pacientes com lesões completas em qualquer região da medula, desde que o trauma tivesse ocorrido em até três meses.
A bióloga Tatiana Coelho de Sampaio, professora na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e principal pesquisadora da substância, disse em um vídeo nas redes sociais que considera as restrições ilegais.

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