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CapaGeralMeio Ambiente

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 15:27

Amazônia e Cerrado têm menor desmatamento já registrado

Cerrado teve menor nível de desmatamento da série histórica

Cerrado teve menor nível de desmatamento da série histórica

gustavofrazao/iStock/Reprodução/JC
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Agências
O desmatamento na Amazônia Legal no último ano caiu 42% e chegou ao menor valor já registrado em quase quatro décadas. A taxa foi de 3.335 km², 27% inferior ao recorde anterior, de 4.571 km² em 2012.
No Cerrado, foram 5.516 km² de vegetação nativa perdida, redução de 24% em relação a 2025. Essa foi a terceira queda consecutiva no bioma, e também é o valor mais baixo da série histórica, iniciada em 2013.

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