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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 19:56

Atraso nas obras da Praça Dom Feliciano prejudica comércio local

Demora na revitalização em praça no Centro Histórico gera reclamações

Demora na revitalização em praça no Centro Histórico gera reclamações

TÂNIA MEINERZ/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Com as intervenções sendo realizadas desde novembro de 2025, a revitalização da Praça Dom Feliciano, no Centro Histórico de Porto Alegre, se encaminha para a etapa final. A previsão de entrega era para o final deste mês, no entanto, por conta das chuvas, o prazo deve ser prorrogado.

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