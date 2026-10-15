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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 20:10

Curativo líquido desenvolvido na Unicamp pode reduzir pela metade tempo de cicatrização

Aplicação é feita em formato de spray e cria película protetora sobre feridas em até 45 segundos

Aplicação é feita em formato de spray e cria película protetora sobre feridas em até 45 segundos

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Agências
Pesquisadores da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) desenvolveram um curativo líquido que forma uma película protetora sobre feridas em até 45 segundos.
O material dispensa o uso de gazes e ataduras e reduziu em aproximadamente 50% o tempo de cicatrização em testes pré-clínicos, segundo os pesquisadores.

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