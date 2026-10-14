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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 11:39

Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro vendidas na internet

Medida visa a prevenir a utilização pela população, com fundamento no risco sanitário

Medida visa a prevenir a utilização pela população, com fundamento no risco sanitário

Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (14) a apreensão de produtos sujeitos à vigilância sanitária à venda no site https://zyntrashop.site incluindo a retatrutida e a tirzepatida, popularmente conhecidas como canetas emagrecedoras.

A decisão também se aplica aos produtos Retatrutude 120 mg, Caneta Retatrutide 60 mg, Tirzepatide 150mg e Caneta Tirzepatide 75 mg, comercializados na página https://www.zphcstore.com.br/, sob responsabilidade da ZPH Contabilidade.

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