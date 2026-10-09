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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 20:11

Anvisa suspende venda e fabricação do suplemento Peptistrong

Segundo Anvisa, ingrediente do suplemento não passou por avaliação de segurança para uso em alimentos

Segundo Anvisa, ingrediente do suplemento não passou por avaliação de segurança para uso em alimentos

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento de todos os lotes do Peptistrong, da empresa Biostevi Pharma, e suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do produto. A medida foi publicada nesta sexta-feira (9) no Diário Oficial da União.
Vendido como suplemento alimentar, o Peptistrong contém proteína de fava hidrolisada. Segundo a Anvisa, contudo, o ingrediente não passou por avaliação de segurança para uso em alimentos.

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