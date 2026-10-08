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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:02

Novo caso de gripe aviária no RS gera dúvidas em relação a contágio para humanos

Vírus tem origem em aves migratórias e contágio para mamíferos é muito raro, segundo infectologista

Vírus tem origem em aves migratórias e contágio para mamíferos é muito raro, segundo infectologista

Edna Maria Cosme Santos/Embrapa/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
A confirmação de um novo caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul, divulgada nesta terça-feira (6) pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), acendeu alerta para uma possível disseminação da doença para outras aves, mamíferos e até seres humanos. Segundo a ferramenta Google Trends, que mede o volume de buscas sobre um determinado tópico ao longo do tempo, as buscas pelo termo "gripe aviária" tiveram crescimento de mais de 5.000% no Estado a partir da divulgação do caso.

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