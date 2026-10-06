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CapaAgroGripe Aviária

Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 15:58

RS registra caso de gripe aviária em aves no município de Selbach

Caso foi registrado no município de Selbach, na região do Alto Jacuí do Rio Grande do Sul

Caso foi registrado no município de Selbach, na região do Alto Jacuí do Rio Grande do Sul

GuitarTawatchai/ Freepik/ Divulgação/JC
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Um novo caso de Influenza Aviária de Alto Patogenicidade (IAAP), conhecida como gripe aviária, em aves de subsistência foi registrado no município de Selbach, na região do Alto Jacuí do Rio Grande do Sul. O laudo foi confirmado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas (LFDA-SP) nesta segunda-feira (5/10).

Equipe do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), atendeu a notificação de mortalidade de animais no dia 1º de outubro e as amostras coletadas foram enviadas ao laboratório de referência da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA).

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