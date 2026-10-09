Incêndio atinge oficina mecânica no bairro São João em Porto Alegre

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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 15:04
A Oficina mecânica Goldcar, localizada na Rua Augusto Severo, no bairro São João, zona norte de Porto Alegre, foi tomada por um incêndio.CORPO DE BOMBEIROS/REPRODUÇÃO/JC
No começo da tarde desta sexta-feira (9), a oficina mecânica Goldcar, localizada na Rua Augusto Severo, no bairro São João, zona norte de Porto Alegre, foi tomada por um incêndio.
A partir das 13h30, a densa nuvem de fumaça resultante do fogo pôde ser observada mesmo por quem estava de longe do local.
O Corpo de Bombeiros atua no local para tentar controlar as chamas. Até o momento, as causas do incidente ainda não foram esclarecidas. Nenhuma vítima foi registrada.
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