Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralClima

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 14:27

Defesa Civil alerta para risco de inundação nas Ilhas de Porto Alegre

Atualmente a estação de monitoramento do Cais Mauá registra 2.22 metros, atingindo a cota de atenção

Atualmente a estação de monitoramento do Cais Mauá registra 2.22 metros, atingindo a cota de atenção

BRENO BAUER/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu, nesta quarta-feira (30), um alerta hidrológico de risco muito alto de inundação na Região das Ilhas de Porto Alegre, devido à previsão de elevação do nível do Guaíba. O alerta permanece válido até 11h20 do dia 01 de outubro.

Notícias relacionadas