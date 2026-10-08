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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 19:18

Há 100% de chance de El Niño muito forte em novembro, diz agência dos EUA

Entre agosto e setembro, temperatura das águas superficiais do Pacífico foi de 1,7ºC, indicando El Niño forte

Entre agosto e setembro, temperatura das águas superficiais do Pacífico foi de 1,7ºC, indicando El Niño forte

MARTIN BERNETTI/AFP/JC
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Agências
A temperatura da superfície do oceano Pacífico equatorial continua esquentando, aumentando a intensidade do El Niño atual. O fenômeno ainda não atingiu o patamar muito forte - o que vem sendo chamado de Super El Niño - mas a chance de que isso aconteça a partir de novembro é de 100%.
As informações fazem parte da atualização mensal da agência climática dos Estados Unidos e foram divulgadas nesta quinta-feira (8).

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