Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralClima

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 12:18

Rio Grande do Sul segue com chuva forte e previsão de queda de granizo

Porto Alegre registrou instabilidade forte na madrugada e no começo da manhã de quinta-feira

Porto Alegre registrou instabilidade forte na madrugada e no começo da manhã de quinta-feira

BRENO BAUER/JC
Compartilhe:
Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
O Rio Grande do Sul permanece com a ocorrência de chuva forte, queda de granizo e rajadas de vento (que podem superar os 70 km/h) em grande parte do território gaúcho. A sexta-feira (9), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), será marcada por uma instabilidade contínua no Estado. A previsão é que os acumulados fiquem entre 10 mm e 60 mm, com pontuais de 80 mm de chuva. Os acumulados podem superar pontualmente os 150 mm em áreas das regiões Oeste, Missões e Noroeste. 

Notícias relacionadas