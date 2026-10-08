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CapaGeralEducação

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:05

MEC anuncia novo prédio, extensão de bolsas e compra de equipamentos após incêndio na UFPE

Pesquisadores poderão fazer parte da pesquisa em outras universidades brasileiras e no exterior

Pesquisadores poderão fazer parte da pesquisa em outras universidades brasileiras e no exterior

Redes sociais/Divulgação/JC
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Agências
O ministro da Educação, Leonardo Barchini, anunciou nesta quinta-feira (8) uma série de medidas após o incêndio que atingiu um prédio da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco).
Em visita ao Recife após o ocorrido, ele anunciou a construção de um prédio, extensão de bolsas, compra de equipamentos e a possibilidade de conclusão de pesquisas em outros países ou universidades brasileiras.

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