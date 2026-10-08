Sebrae-RS se prepara para a Mercopar 2026

A Mercopar é uma feira de negócios com foco em inovação industrial organizada pelo Sebrae-RS e pela Fiergs. Em sua 36ª edição, o evento busca reunir empresas fornecedoras do setor, com o objetivo de ser um ambiente pujante para geração de negócios, inovação e desenvolvimento da indústria.

Durante a tarde desta quinta-feira (8), Ciro Vives, novo gerente de Marketing do Sebrae, junto de Milene Corrêa Alves, analista de marca, e Caroline Campos, analista de marketing, visitou a nova sede do Jornal do Comércio, localizada no Tecnopuc, em Porto Alegre. A comitiva foi recebida pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero. Durante o encontro, um dos temas abordados foi a próxima edição da feira, que acontece anualmente em Caxias do Sul, entre os dias de 20 a 23 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos da Festa da Uva.





Eles foram recebidos pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero e, durante o encontro, falaram sobre a próxima edição da Mercopar Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC

Um dos principais focos estratégicos para esta edição é a nacionalização e a futura internacionalização do evento. Segundo o executivo, o evento possui um perfil eminentemente gaúcho, concentrando cerca de 93% dos seus expositores no próprio Estado.

"Um dos desafios que a gente tem esse ano para a Mercopar é aumentar o público de fora para a feira. A gente tem uma participação muito pequena de público externo ao Estado", explicou Vives.

Para mudar esse cenário, a organização estabeleceu metas claras de atração de visitantes de outras regiões. Segundo o executivo, o objetivo do Sebrae é que 10% do público seja composto por pessoas de fora do Rio Grande do Sul

"Temos 40 mil visitantes, se chegarmos a uns 4 mil, estamos indo bem. Nós já estamos com quase 2 mil [de fora do Estado] confirmados", projetou o gerente.

• LEIA TAMBÉM: Hubs de inovação ampliam cooperação; Caldeira e Inovabra assinam convênio