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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 16:54

Justiça condena João de Deus e centro espírita a pagarem R$ 20 milhões por dano moral coletivo

Decisão também reconheceu direito das vítimas de buscar indenizações individuais por danos morais e materiais

Decisão também reconheceu direito das vítimas de buscar indenizações individuais por danos morais e materiais

PEDRO LADEIRA/AFP/JC
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Agências
A Justiça de Goiás condenou nesta terça-feira (6) João Teixeira de Faria, o João de Deus, e o Centro Espírita Dom Inácio de Loyola a pagarem R$ 20 milhões por dano moral coletivo em razão dos abusos sexuais, segundo a investigação, praticados ao longo de décadas pelo ex-líder espiritual durante atendimentos em Abadiânia (GO).
A defesa de João de Deus diz que "a decisão não reflete a realidade dos fatos" e afirma que vai recorrer.

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