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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 20:39

Bets começam a sair do ar; empresas têm dois dias para informar saldos restantes

Bets começam a sair do ar nesta terça-feira

Bets começam a sair do ar nesta terça-feira

/Agência Brasil
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Agências

Os sites e aplicativos de apostas esportivas e jogos online, conhecidos como bets, começam a sair do ar em todo o país nesta terça-feira (6). A medida cumpre o previsto na MP 1.394/2026, que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade dessas atividades no Brasil.

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