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CapaGeralClima

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 06:47

Defesa Civil emite alerta de risco de inundação nas ilhas do Guaíba

Guaíba/ chuvas/ Cais Embarcadero/ enchente/

Guaíba/ chuvas/ Cais Embarcadero/ enchente/

Alessandra Xavier/ Especial/JC
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JC
A passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul causa fortes chuvas em diversas regiões. Entre o sábado (3) e a madrugada deste domingo (4), houve registro de temporais com granizo em diversas cidades.

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