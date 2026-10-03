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Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 19:22

Frente fria avança no RS com temporais e vendavais de até 100 km/h

Permanece o risco de temporais, chuva forte a intensa em períodos curtos, granizo isolado e vendavais

Permanece o risco de temporais, chuva forte a intensa em períodos curtos, granizo isolado e vendavais

FÁBIO PILGER/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul no final deste sábado com temporais com alto risco de vendavais e algumas tempestades podem ser localmente forte a severas, de acordo com alerta meteorológico da MetSul Meteorologia. As informações são da Metsul

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