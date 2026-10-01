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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 18:53

Morre especialista em aviação e influenciador Lito Sousa, aos 59 anos

Morre Lito Sousa

Morre Lito Sousa

Redes sociais/Reprodução/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
Morreu nesta quinta-feira (1º) o especialista em aviação e influenciador Lito Sousa, aos 59 anos. Desde agosto, Lito convivia com a doença de Creutzfeldt-Jakob, condição neurodegenerativa rara e sem cura de rápida progressão.

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