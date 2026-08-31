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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 17:16

Doença de Creutzfeldt-Jakob, diagnosticada em Lito Sousa, provoca rápida degeneração do cérebro

Piloto Lito Sousa lida com desafio neurológico após diagnóstico de DCJ

Piloto Lito Sousa lida com desafio neurológico após diagnóstico de DCJ

Instagram/Reprodução/JC
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Laura Richa
Laura Richa
A notícia de que o mecânico de aviões e influenciador Lito Sousa, 59 anos, foi diagnosticado com Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma rara doença neurodegenerativa que provoca uma rápida deterioração do cérebro, gerou comoção no Brasil. O diagnóstico foi divulgado pela esposa, Mila Seidl, no dia 21 de agosto. Segundo ela, o quadro do marido piorou nos últimos dias, com perda de muitos movimentos. Mesmo assim, Lito decidiu voltar para casa para terminar o tratamento.

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