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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 15:56

Relatório investiga fatores que levam professores a trabalhar em mais de uma escola

20% dos docentes de educação básica trabalham em pelo menos duas escolas

20% dos docentes de educação básica trabalham em pelo menos duas escolas

Tomaz Silva/Agência Brasil
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Agências
A prevalência de professores que dão aulas em mais de uma escola no Brasil é motivada por uma combinação de fatores que incluem baixas jornadas, quantidade de docentes temporários e problemas nos formatos de atribuição de aulas, aponta relatório de pesquisa da Fundação Carlos Chagas, em parceria com o Lemann Center e a organização D3e, de pesquisa em educação.
No Brasil, na média, 20% dos docentes de educação básica trabalham em ao menos duas escolas. É o índice mais baixo entre 48 sistemas educacionais participantes da Talis, estudo internacional da OCDE – organização que reúne países ricos e alguns parceiros.

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