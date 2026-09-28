Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralTransporte Público

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 20:28

Restinga Velha e Rubem Berta são os bairros que utilizam mais transportes público na Capital

Bairros populosos e com baixa renda dependem mais dos ônibus na Capital

Bairros populosos e com baixa renda dependem mais dos ônibus na Capital

Johan de Carvalho
Compartilhe:
Joaquim Porto
Joaquim Porto
Divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Censo Demográfico 2022 detalhou que quanto mais distante das áreas centrais da cidade, maior é a necessidade do uso dos ônibus nos deslocamentos na Capital. Bairros mais populosos e com renda menor que a média da capital acabam sendo os mais afetados.

Notícias relacionadas