Porto Alegre tem alerta para chuva intensa e risco de alagamentos nesta terça-feira

A terça-feira (29) deverá ser um dia de atenção redobrada e precaução para os moradores de Porto Alegre. A Capital está sob alerta de chuvas intensas e tempestades, com previsão de altos volumes de precipitação que podem agravar o risco de inundações e alagamentos.

De acordo com o alerta oficial emitido pela Defesa Civil de Porto Alegre, que segue em vigência até as 18h desta terça-feira, a previsão aponta para um acumulado de 50 mm de chuva, acompanhado de ventos fortes que podem atingir rajadas de até 70 km/h.

Ao analisar o cenário que se desenha para esta terça, Estael Sias, meteorologista da MetSul, destacou que o risco de chuva forte persiste ao longo de todo o dia, impulsionado por uma área de baixa pressão que, na quarta-feira (30), dará origem a um ciclone na foz do Rio da Prata, intensificando a instabilidade sobre o Rio Grande do Sul.

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Ainda segundo as projeções, uma extensa faixa de precipitação volumosa estende-se diretamente para a região de Porto Alegre, Região Metropolitana e o Litoral Norte gaúcho. Nestas áreas, diversos municípios podem registrar volumes extremos, variando entre 100 mm e 200 mm até o final da terça-feira e começo da quarta.

A especialista adverte que a chuva deve ser forte e até torrencial em alguns momentos, com a capacidade de despejar de 50 mm a 100 mm em poucas horas, trazendo perigo de alagamentos e inundações em áreas urbanas.

Para Porto Alegre, há o agravante na elevação do nível das águas. A meteorologista destaca que rios importantes do Estado (como Jacuí, Taquari, Caí, Sinos e Gravataí) vêm enfrentando cheias e recebendo volumes excessivos de água, e toda essa vazão desemboca no delta do Jacuí, fazendo com que o nível do Guaíba tenda a registrar uma nova cheia.

Diante do cenário de alerta, a prefeitura destacou que a Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae) monitora a situação de forma ininterrupta e mantém suas equipes de prontidão para o atendimento à população. As autoridades orientam que trechos alagados devem ser evitados sob o perigo de acidentes causados pela força da correnteza.