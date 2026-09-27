Temporais com granizo afetam mais de 6 mil pessoas no Rio Grande do Sul

Uma onda de temporais com predomínio de granizo, iniciada na última sexta-feira (25), já deixou 6.347 pessoas afetadas e 20 desalojadas no Rio Grande do Sul. Os dados são do Extrato Preliminar divulgado pela Defesa Civil na manhã deste domingo (27). Apesar do alto número de atingidos, o relatório oficial confirma que não há desabrigados, desaparecidos ou vítimas fatais em decorrência do evento climático.

O impacto gerado pelo mau tempo foi predominantemente material. O levantamento aponta que 1.314 residências sofreram algum tipo de avaria. Nenhuma casa, no entanto, foi classificada como destruída, destelhada ou alagada até o momento. As redes de saúde e de ensino saíram ilesas, havendo registro de apenas um estabelecimento público atingido e algumas ocorrências de queda de árvores e danos à fiação elétrica.

A ocorrência de granizo em diversas regiões gaúchas confirma o cenário de forte instabilidade alertado pela MetSul Meteorologia para este fim de semana. Segundo a previsão, a chegada de um novo episódio meteorológico marcava o retorno da chuva ao Estado, com volumes que poderiam variar entre 100 mm e 200 mm, alcançando marcas extremas de até 300 mm em pontos isolados. A MetSul já havia antecipado o risco de temporais isolados acompanhados justamente de granizo e rajadas de vento.

O município de Santiago foi o epicentro dos estragos. A cidade concentra a maior parte dos impactos, com 4.000 pessoas afetadas e 1.000 residências danificadas. Alegrete aparece em seguida como a segunda cidade mais castigada, registrando 2.000 moradores afetados e 300 casas danificadas, além de avarias em um prédio público e na rede elétrica.

Em Manoel Viana, o granizo afetou 310 moradores e causou danos a cinco residências; a cidade é, até agora, a única a registrar pessoas desalojadas (20 no total). Completam a lista das cidades com registro de danos materiais e humanos os municípios de Júlio de Castilhos (28 afetados e 7 casas danificadas) e São Francisco de Assis (9 afetados e 2 casas danificadas).

Ao todo, a Defesa Civil registrou ocorrências em 10 municípios distintos. O órgão, porém, ressalta que as informações do boletim gerado na manhã de hoje são preliminares e ainda passam por validação e atualização junto aos órgãos municipais e regionais.

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