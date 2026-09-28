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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 15:39

Anvisa aprova caneta que combina insulina e semaglutida para diabetes tipo 2

Componentes atuam de formas complementares para controlar glicose e regular peso

Componentes atuam de formas complementares para controlar glicose e regular peso

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o registro do Kyinsu, medicamento da farmacêutica Novo Nordisk que combina insulina icodeca e a semaglutida em uma injeção semanal. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (28).
Aprovado em seis apresentações diferentes, a caneta é indicada para adultos com diabetes tipo 2 que não atingem controle adequado da doença com insulina basal ou com medicamentos agonistas de GLP-1, como a semaglutida.

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