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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 14:56

Anvisa investiga 13 casos de cegueira ligados ao uso de canetas emagrecedoras

A doença é um evento adverso raro dos medicamentos e pode provocar perda súbita e permanente da visão.

A doença é um evento adverso raro dos medicamentos e pode provocar perda súbita e permanente da visão.

Freepik/Divulgação/JC
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Agências
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) investiga 13 notificações de suspeita de Noiana (Neuropatia Óptica Esquêmica Anterior Não Arterítica) entre pessoas que usam canetas emagrecedoras. A doença é um evento adverso raro dos medicamentos e pode provocar perda súbita e permanente da visão.
São cinco notificações envolvendo pessoas que fizeram uso de Ozempic, três de Wegovy, duas de Wegovy FlexTouch, duas de Rybelsus e uma de Mounjaro. Os quatro primeiros medicamentos são fabricados pela Novo Nordisk e têm a semaglutida como princípio ativo. Já o Mounjaro, fabricado pela Eli Lilly, contém tirzepatida.

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