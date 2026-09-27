Periodo de chuvas fortes deve iniciar neste domingo, afirma MetSul

Segundo a Estael Dias, meteorologista da MetSul, este domingo (27) marca o início de um período de forte instabilidade e risco de temporais no Rio Grande do Sul. A nebulosidade aumenta no decorrer do dia, trazendo chuvas que podem ser localmente fortes, acompanhadas de raios e trovoadas.

De acordo com a especialista, o cenário para os próximos dias é muito preocupante devido à formação de uma frente quente e, posteriormente, de um ciclone, que deverá trazer volumes excessivamente altos de precipitação ao Estado, com maior intensidade na segunda (28) e na terça-feira (29).

Esperam-se acumulados entre 100 mm e 200 mm em uma faixa que se estende desde o Oeste do estado, passando por parte da Campanha, cruzando o centro do Estado e alcançando os Vales e a Serra, podendo chegar à marca extrema de 200 mm a 300 mm em algumas localidades. Além disso, os modelos também apontam que essa área de chuva intensa e com acumulados muito altos deve se estender para a região de Porto Alegre, a área metropolitana e o Litoral Norte gaúcho.

Em Porto Alegre, o tempo também exigirá bastante atenção. Segundo o MetSul Metereologia, o domingo (27) será um dia de chuva, com temperaturas variando entre 17ºC e 23ºC. Na segunda-feira (28), a instabilidade ganha muita força com previsão de chuva forte, acumulados elevados (em torno de 51,7 mm) e ventos que chegam a 26 km/h, enquanto os termômetros caem, ficando entre 18ºC e 20ºC. A terça-feira (29) mantém o tempo chuvoso, registrando mínima de 18ºC e máxima de 22ºC.

A chuva só deve começar a perder força a partir de quarta-feira (30), passando a ser fraca (apenas 1,4 mm), mas o clima esfria, com as temperaturas oscilando entre 14ºC e 19ºC. Na quinta-feira, o sol finalmente volta a aparecer na capital gaúcha, mas ainda dividindo espaço com muitas nuvens e tempo fresco, com a temperatura variando entre 13ºC e 20ºC. Encerrando o período na sexta-feira (2), o dia também terá sol com muitas nuvens e temperaturas mais frias logo no amanhecer, com mínima de 11ºC e a máxima não passando dos 19ºC.

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