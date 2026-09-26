RS terá novo episódio de chuva intensa com volumes acima de 200 mm

A chuva retorna ao Rio Grande do Sul neste fim de semana e marca o início de um novo período de forte instabilidade no Estado. A previsão indica risco de temporais, granizo e volumes elevados de precipitação entre este sábado (26) e a terça-feira (29), com acumulados que podem superar os 200 milímetros em alguns pontos.

Neste sábado, o sol ainda aparece entre nuvens em parte do território gaúcho, mas o tempo começa a mudar. Segundo a MetSul Meteorologia, a chuva deve avançar principalmente pelo Oeste ao longo do dia.

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Conforme a MetSul Meteorologia, o calor persiste no Oeste, Centro, Noroeste e Norte, onde as máximas ficam ao redor ou acima dos 30°C. No Noroeste, os termômetros podem marcar entre 32°C e 35°C. Já no Sul, entorno da Lagoa dos Patos e parte do litoral, o avanço de ar mais ameno provoca queda de temperatura.

A situação se agrava no domingo (27), quando a nebulosidade aumenta e a chuva deve atingir a maioria das cidades gaúchas. Há possibilidade de precipitação forte, raios, trovoadas e temporais isolados.

De acordo com a meteorologista Estael Sias, da MetSul, o período de maior instabilidade será entre domingo e terça-feira. Uma frente quente deve se organizar sobre o Estado antes da atuação de uma área de baixa pressão na segunda-feira, que posteriormente dará origem a um ciclone no oceano. Na terça, uma frente fria deve manter a chuva.

Os modelos meteorológicos ainda divergem sobre as áreas mais atingidas, mas indicam maior risco numa faixa entre o Oeste, Campanha, Centro, vales e Serra. Algumas projeções também incluem Porto Alegre, Região Metropolitana e Litoral Norte.

"Nesta faixa do território gaúcho, onde deve se dar a chuva excessiva, vários municípios podem ter volumes de 100 mm a 200 mm até o final da terça-feira", alerta Estael. Em alguns pontos, os acumulados podem chegar a 200 mm ou até 300 mm.

A Defesa Civil gaúcha também mantém alerta para tempestades. No domingo, há risco de granizo, rajadas de vento acima de 90 km/h e chuva intensa em áreas da Campanha, Oeste, Missões, Noroeste, Norte e Centro.

Na segunda-feira (28), o risco de tempo severo permanece, com acumulados que podem superar 170 mm em 24 horas em pontos da Campanha e do Oeste. Entre sábado e segunda, o volume total pode ultrapassar pontualmente os 200 mm nessas regiões.