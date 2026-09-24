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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 18:04

HCPA inaugura parque de inovação em saúde e novo datacenter em parceria com a UFRGS

O HCPATec foi criado para reunir pesquisadores, profissionais do hospital, empresas e startups no desenvolvimento de soluções para a área da saúde

O HCPATec foi criado para reunir pesquisadores, profissionais do hospital, empresas e startups no desenvolvimento de soluções para a área da saúde

Fernanda Bigio Davoglio/ Especial/JC
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Laura Richa
Laura Richa
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) inaugurou nesta quinta-feira (24) o Parque Tecnológico e de Inovação em Saúde (HCPATec) e o novo Datacenter HCPA/UFRGS, em cerimônia realizada no Centro Integrado de Tecnologia e Inovação (Citi), dentro do complexo da instituição. As estruturas foram apresentadas como parte de uma estratégia para aproximar pesquisa, tecnologia e assistência em saúde, além de modernizar a infraestrutura de tecnologia da informação compartilhada pelo hospital e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

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