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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 19:34

PrEP injetável tem maior adesão e menor exposição ao HIV, mostra estudo da Fiocruz

Ministério da Saúde anunciou em julho acordo de compra do medicamento, mas implementação ao SUS ainda não tem data pra acontecer

Ministério da Saúde anunciou em julho acordo de compra do medicamento, mas implementação ao SUS ainda não tem data pra acontecer

MARCELO G. RIBEIRO/JC
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Agências
O cabotegravir, PrEP (profilaxia pré-exposição) injetável que deve ser disponibilizada no SUS (Sistema Único de Saúde), oferece maior cobertura e menor incidência de HIV, segundo um estudo da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) publicado nesta quinta-feira (24) na revista Lancet.
O resultado indica que a PrEP injetável oferece maior tempo de proteção ao público-alvo por se tratar de uma medicação de maior duração, com aplicação a cada dois meses. A profilaxia oral, por sua vez, exige a ingestão diária de comprimidos, aumentando o risco de exposição por esquecimento.

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