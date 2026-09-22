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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 18:46

Planos de saúde devem cobrir DIU hormonal contra endometriose a partir de outubro

Medida inclui fornecimento do dispositivo e procedimento de implante

Medida inclui fornecimento do dispositivo e procedimento de implante

Secretaria de Sa?de RJ/Reprodu??o/JC
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Agências
A partir de 1º de outubro, os planos de saúde deverão cobrir o DIU (dispositivo intrauterino) ou o SIU (sistema intrauterino) hormonal - que utiliza o hormônio levonorgestrel - para pacientes com endometriose.
A Resolução da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), que atualiza a DUT (Diretriz de Utilização) vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (22).

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