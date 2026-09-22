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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 18:07

Anvisa aprova novo medicamento oral para câncer de mama avançado

CMED vai definir teto de preço para comercialização do medicamento Etcamah

CMED vai definir teto de preço para comercialização do medicamento Etcamah

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o registro do medicamento oral Etcamah (camizestranto) para o tratamento de um grupo de pacientes com câncer de mama avançado ou metastático.
O registro foi concedido à farmacêutica AstraZeneca do Brasil. O remédio passa agora pela avaliação da CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), órgão responsável por fixar o teto de preço para comercialização no país.

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