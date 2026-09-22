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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 16:01

Falta de energia elétrica ainda afeta 220 mil pessoas no RS após temporais

Equipes da CEEE Equatorial e CPFL RGE trabalham para reestabelecer fornecimento em mais de 3.900 pontos do Estado

Equipes da CEEE Equatorial e CPFL RGE trabalham para reestabelecer fornecimento em mais de 3.900 pontos do Estado

Samantha Beduhn/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
Mais de 220 mil pessoas seguem sem energia elétrica no meio da tarde desta terça-feira (22) após os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul na madrugada de segunda-feira (21). Ao todo, são 3.913 interrupções nas redes da CEEE Equatorial e da CPFL RGE que afetam 224.979 pessoas em todas as regiões do Estado.

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